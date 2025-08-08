【
大
中
小
】 【
打 印
】
蘇埃舉行會談 討論解決蘇丹危機
http://www.CRNTT.com
2025-08-08 12:50:49
中評社北京8月8日電／據新華社報導，埃及總統塞西7日在埃及首都開羅與蘇丹總理伊德里斯舉行會談，雙方就解決蘇丹危機和恢復甦丹國家穩定進行了討論。
埃及總統府當天在一份聲明中表示，塞西重申了“埃及對蘇丹統一、主權和領土完整的堅定支持”。塞西還強調，“埃及全力支持旨在實現蘇丹的安全與穩定和以保護蘇丹人民資源的方式結束目前人道主義苦難的一切努力”。
聲明說，雙方還討論了兩國在蘇丹重建方面的合作途徑。
2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
蘇丹空軍擊毀一架阿聯酋飛機
(2025-08-07 14:48:06)
蘇丹快速支援部隊帶領組建“平行政府”
(2025-07-27 14:17:16)
蘇丹新一輪霍亂疫情已致2302人死亡
(2025-07-23 13:09:29)
蘇丹快速支援部隊稱已控制北部一戰略要地
(2025-06-19 06:48:23)
蘇丹武裝部隊撤離與利比亞和埃及交界地帶
(2025-06-12 10:14:44)
聯合國機構：蘇丹西部一地區人道援助中斷
(2025-06-03 17:04:23)
伊德里斯宣誓就任蘇丹總理
(2025-06-01 11:39:45)
國際機構向蘇丹提供290多萬劑霍亂疫苗
(2025-05-31 18:53:53)
蘇丹武裝部隊稱快速支援部隊已撤出喀土穆州
(2025-05-21 13:15:58)
蘇丹領導人任命新總理
(2025-05-20 14:29:24)