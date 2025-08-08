雲南圍繞養老服務領域問題推進整治

7月19日，在雲南省大理白族自治州南澗彝族自治縣彝族火把節的篝火晚會現場，遊客與彝族群眾一起歡度火把節（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在雲南省隴川縣幸福食堂，食堂負責人董姐正在忙前忙後地張羅著。



“我們積極構建老年助餐服務網絡，建設‘幸福食堂’。既提供堂食助餐，又給高齡獨居老人免費送餐。”隴川縣民政局副局長劉薇介紹。



“幸福食堂”的規範有序運營，離不開當地紀檢監察機關的監督推動。隴川縣紀委監委緊盯可能出現的食材採購存在貓膩、階梯價位執行不嚴、送餐服務打折扣等問題，通過實地走訪、隨機抽查、座談訪談等方式，壓實職能部門責任，推動各項工作落到實處。同時，緊盯養老服務領域相關財政補貼，從資金撥付到審核發放，全程跟蹤、逐項把關，著力糾治養老服務領域形式主義、官僚主義等不正之風和腐敗問題。



今年2月，雲南省委印發“小切口”整治民生領域突出問題“惠民行動”2025年重點任務清單。省紀委監委作為牽頭單位，把圍繞“一老一小”開展突出問題整治納入行動，緊盯基本養老服務供給、老年食堂建設等，精準發力疏通堵點。



今年6月，曲靖市紀委監委監督發現會澤縣以禮街道敬老院建成後長期閑置的問題，並進行跟蹤督辦。整改過程中，縣紀委監委、民政局、住建局、消防大隊、以禮街道等組成工作組，做實做細消防設施不完善等導致敬老院不具備入住條件系列問題整改，嚴肅處理相關責任人。截至目前，已有5名責任人被追責問責，以禮街道黨工委被責令作出書面檢查。



“為提高發現問題的及時性、精準性，督促民政等職能部門同步開展好‘一老一小’突出問題整治工作，我們注重發揮好派駐監督優勢。”省紀委監委相關負責同志介紹，省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組會同省民政廳黨組建立上下聯動協作、定期聽取匯報、常態查糾督導等工作機制，及時跟進各地“一老一小”相關政策執行、養老服務領域整治工作進展等情況。



為進一步暢通問題線索反映渠道，雲南各地紀檢監察機關立足實際，通過開展重點項目排查走訪、梳理養老領域信訪舉報、強化大數據監督等方式搜集問題線索，提升問題發現精準性和實效性。



大理白族自治州紀委監委構建“下沉一線挖、巡視巡察移、審計移送找、信訪舉報接、平台數據篩”聯動監督網，精準揪出養老服務領域截留挪用、侵占騙取、虛報套取等多個問題線索。聚焦物資採購、資產處置、項目建設和服務質量，州紀委監委與民政部門組成聯合督查組，對養老機構開展監督檢查。景穀傣族彝族自治縣紀委監委圍繞服務政策、幫扶措施等落實情況開展監督，通過實地走訪、群眾滿意度測評等方式，推動社區工會、老年大學分校等特色服務項目從“有”向“優”轉變。