山東臨沂：耕地補貼賬目算明白　群衆得實惠

山東省臨沂市紀委監委選取耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼等方面作為“小切口”，持續推進鄉村振興資金使用監管突出問題整治，確保惠民利民政策落實到位。圖為近日，郯城縣紀檢監察幹部在郯城街道某蝴蝶蘭基地瞭解相關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月8日電／據中國紀檢監察報報導，不久前，山東省臨沭縣紀委監委工作人員來到店頭鎮店北村，向村黨支部書記瞭解涉農財政補助資金發放情況。此前，該縣紀委監委在開展鄉村振興資金使用監管突出問題整治過程中發現，該村村幹部在發放耕地地力保護補貼工作中審核把關不嚴，導致虛報小麥種植面積260.5畝。該縣紀委監委嚴肅查處了相關責任人。



鄉村振興資金來源廣泛、資金量大，事關群眾切身利益，是群眾關注的焦點，也是基層監督的重點。二十屆中央紀委四次全會指出，要持續深化鄉村振興資金使用監管等方面突出問題治理。今年以來，臨沂市紀委監委選取耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼等方面作為“小切口”，持續推進鄉村振興資金使用監管突出問題整治，累計清繳追回資金967.9萬元，確保黨中央惠民利民政策落實到位，為鄉村全面振興提供堅強紀律保障。



“攥指成拳”聚合力，破解“熟人社會”監督難題



臨沂市紀委監委立足“監督的再監督”定位，聚焦惠民惠農財政補貼資金、鄉村振興項目資金、鄉鎮財政資金使用監管等方面突出問題，堅持“室組”聯動，採取“小分隊”聯合檢查、“四不兩直”調研走訪等方式，深入相關縣區、鄉鎮、村社區及項目現場16個，發現縣區職能部門牽頭攬總作用發揮不到位、自查發現問題不全面不深入、鎮街落實有差距等問題20餘個。針對發現的問題，該市紀委監委向分管副市長制發廉情抄告單，推動履行“一崗雙責”，著力提高資金使用監管質效，為鄉村振興築牢安全防線。



臨沂市紀委監委第四監督檢查室負責同志介紹，通過制定印發全市鄉村振興資金使用監管突出問題整治監督方案，細化4個方面、14項具體監督措施，推動責任明晰化、任務清單化。



臨沂市紀檢監察機關與農業農村、財政、發展改革等行業主管部門建立健全溝通聯絡、定期會商、線索移送、聯合檢查等貫通協調機制，堅持“市縣一體、同題共答”，深入開展市縣鄉三級聯查。紀檢監察機關聚焦惠民惠農財政補貼資金、鄉村振興項目資金、鄉鎮財政資金使用監管三個方面監督重點，嚴查弄虛作假、超標準超範圍及重復發放、遲撥滯撥、優親厚友、截留挪用、貪污侵占補貼資金等問題，確保補貼資金直達農戶，以有力監督守護群眾切身利益。



為破解基層監督存在的各自為戰、協調不暢等體制機制問題，臨沂市紀委監委協助市委制定了《關於以清廉村居建設為載體構建基層監督聯動格局的指導意見（試行）》，建立健全責任聯動、聯席會議、聯合監督、成果共享四項機制，督促將鄉村振興資金使用情況納入對村巡察、審計重點，變“單打獨鬥”為“協同作戰”，充分釋放監督治理效能。