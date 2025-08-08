中評社北京8月8日電／網評：特朗普何以對印度揮舞關稅大棒？



來源：大公報 作者：靖 偉 （國際關係學者）



8月6日，美國總統特朗普將簽署行政命令，對來自印度的商品加征25%的額外關稅，以回應印度繼續購買俄羅斯石油。叠加此前已實施的25%關稅，印度輸美商品整體稅率飆升至50%。



美國對印度揮舞關稅大棒，看似是對印度“戰略模糊”的直接施壓，實則是美國試圖通過“關稅武器”重塑印太秩序、遏制中國影響力擴張的延續。



印度外交部形容，美方加征額外關稅的做法極其不公平、不合理，印度將採取一切必要行動以保護國家利益。印度遭遇美國的關稅重擊，不僅讓其不知所措。也為中美印關係的未來走向投下新的變量。



特朗普的強硬姿態看似突兀，實則早有伏筆。2024年美印貿易逆差達458億美元，印度對美商品平均關稅高達17%，遠超越南、印尼等美國傳統盟友。更令美國不滿的是，印度長期對美科技企業徵收2%的數字稅，直接衝擊谷歌、亞馬遜等矽穀巨頭利益。然而，這些經濟矛盾僅是表象，真正促使特朗普揮舞關稅大棒的是印度在俄烏衝突中的戰略選擇。印度對俄羅斯石油嚴重依賴，數據顯示，2024年，印度進口俄油占比達39%，並通過轉售俄油賺取暴利。儘管美國多次施壓，印度卻以“穩定全球油價”為由搪塞。



中美印關係迎新變量



更深層的矛盾在於印度對美國主導的全球秩序的挑戰。印度拒絕加入對華芯片出口限制，反而擴大從中國進口光伏組件和鋰電池；其軍工體系通過俄製裝備與美制武器的“混搭”構建自主性，甚至計劃在本土生產蘇－57戰機。這種既利用美國技術又保持戰略獨立的姿態，讓美國感到不安。特朗普的關稅政策本質上是將關稅武器化，迫使印度在俄美之間選邊站，進而削弱其作為新興大國的戰略價值。