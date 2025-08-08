柬埔寨國防部長塞哈（左五）與泰國代理國防部長納塔蓬（左七）7日在吉隆坡舉行的邊界會議上合影。（圖片來源：路透社） 中評社北京8月8日電／據大公報綜合新華社、路透社報導：當地時間8月7日下午，柬埔寨與泰國在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上就停火細則達成共識並簽署協議。兩國同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。中國外交部對此表示歡迎。



本次會議在馬來西亞國防部舉行，柬泰兩國代表出席會議，中國、馬來西亞與美國派員作為第三方觀察員列席。柬泰會後發表聯合聲明說，雙方同意全面停火，並禁止使用各類武器攻擊平民、民用設施及軍事目標。雙方承諾不得無故向對方陣地或部隊開火，並同意維持7月28日停火生效時的軍隊部署現狀。雙方承諾不再向邊境增兵，以避免局勢升級，並禁止一切可能引發緊張的挑釁行為。聲明中也說，雙方同意維持各級定期溝通，兩周內召開地區邊界委員會會議；一個月內再次召開兩國邊界總委員會會議，必要時參照本次模式迅速召開特別會議。



自7月24日以來，柬泰在邊境地區發生衝突，雙方互相指責對方違反國際法。根據雙方公布的數據，衝突已造成數百人傷亡，逾10萬民眾被疏散至安全區域。在東盟輪值主席國馬來西亞作為協調方的推動下，柬泰於7月28日在馬來西亞達成停火協議，約定自當日24時起實現立刻無條件停火。