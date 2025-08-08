法國南部80年最大山火面積達1.6個巴黎

法國南部聖洛朗─德拉卡布勒里斯發生山火。（圖片來源：路透社） 中評社北京8月8日電／據大公報綜合路透社、法新社報導：法國南部奧德省從5日開始發生近80年來最大規模山火，延燒三天火場面積已達到1.7萬公頃，目前火勢仍在蔓延，造成1人死亡。



當地時間5日下午開始，法國南部奧德省小鎮離博特附近森林發生火災，火勢持續蔓延，截至7日，累計火場面積超過1.7萬公頃，相當於至少1.6個法國首都巴黎市區面積（1.05萬公頃），數十棟房屋被燒毀。在災情最嚴重的聖洛朗─德拉卡布勒裡斯，已有1名65歲婦女死亡，另有13人受傷，其中11人為消防員。



奧德省當局7日出動2000名消防員控制火勢，仍有3000棟房屋受到山火威脅。當地官員表示，這是今年夏天法國最大規模的山火，也是該國自1949年以來最大的山火，已燒毀比巴黎大1.5倍的面積。截至當地時間7日，火勢仍未得到控制。



法國總理貝魯6日前往災區查看災情，他形容這場山火是“規模空前的災難”，並指出山火與全球變暖和乾旱有關。科學家表示，地中海地區夏季炎熱乾燥，導致該地區面臨高風險的山火。根據法國應急管理部門數據，奧德省山火之前，法國今年夏天已有累計近1.5萬公頃的土地在9000多起單獨的火災中被燒毀。法國氣象局警告稱，周五法國南部其他地區將出現新的熱浪，並將持續數日。



歐洲在八月面臨新一波熱浪，許多地區進入山火警戒狀態。西班牙地方當局6日晚表示，地中海旅遊小鎮塔里法附近山火已得到控制。西班牙自5月以來持續遭遇高溫熱浪侵襲，僅8月前4天就有至少366人因高溫死亡。