第12屆世界運動會開幕式側記

這是8月7日拍攝的開幕式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據新華社報導，立秋之夜，秦皇湖畔，餘霞未盡，華燈璀璨。



“天府之檐”下，湖光綠茵上，萬人齊聚，期待見證成都與世界的再次相擁。



20時整，伴隨著歡快迎賓曲旋律，2025年第12屆世界運動會開幕式拉開帷幕。



演出從“繽紛之約”開啟。大屏幕上，象徵“生生不息”的太陽神鳥，穿越寰宇，落入主舞台上一位年輕人手中。



光影躍動，數百名舞者隨著音樂起舞，青春與光影一同律動。自行車輪和滑輪劃出優美曲線，市民們將運動的日常帶到現場。



參演人員來自四面八方，年齡職業雖千差萬別，卻一同展現出健康中國的運動之美與青春活力。



這片土地上，人們對美好生活的向往世代相承、從未間斷。當繽紛的焰火騰空而起，成都，這座雪山下的公園城市、煙火里的幸福之都，書寫著嶄新篇章。



熱情在空氣中鋪展。主舞台正後方的湖面上，兩道水柱騰空而起，瞬間構成一座高聳的迎賓水門。在吉祥物“蜀寶”“錦仔”的引導下，來自116個國家和地區的運動員、隨隊官員、技術官員緩緩踏上“榮耀之路”。



“天府之檐”上，往屆世運會的會徽、海報與運動員的笑臉，輪番在大屏上閃現。世界名曲與奧運歌曲編織成的背景音樂，喚醒人們共同的美好記憶。觀眾席上，掌聲陣陣，此起彼伏。



當變奏版《茉莉花》的樂聲響起，巨大的歡呼聲響徹全場，中國代表團入場了。