香港浸會大學：中醫藥研究領域發展蓬勃

中評社北京8月8日電／據新華社報導，香港浸會大學與愛思唯爾7日合作發表《傳承與創新：解碼中醫藥科學發展軌跡》全球研究分析報告，通過系統化數據反映中醫藥研究的快速發展、跨學科融合等特徵。



報告顯示，2014年至2023年間，中醫藥研究共有來自188個國家及地區參與，累計發表超過20萬篇研究文獻。研究數量年復合增長率為10.6%，遠高於全球科研3.9%的平均增長率。相關文獻總量大幅增加，幾乎達到原來的3倍，反映中醫藥研究領域蓬勃發展。學術影響力方面，14.2%的中醫藥文獻躋身全球前10%最常被引用文獻。



此外，在分析涵蓋的10年間，61.9%的中醫藥相關研究屬醫學領域，33.1%涉及生物化學、遺傳學及分子生物學，28.1%涵蓋藥理學、毒理學和藥劑學，反映中醫藥研究與多個學科的交錯與協同發展趨勢。



香港浸會大學校長衛炳江表示，該報告是香港浸會大學在推動中醫藥標準化、現代化及國際化方面的重要成果之一，展示了中醫藥研究的快速發展、跨學科融合特徵以及在數字健康和系統醫學等方面的廣泛影響力。



香港浸會大學副校長（研究及拓展）暨研究院院長呂愛平認為，報告凸顯中醫藥正邁向以系統醫學為核心的現代化階段，融合生命科學與數據科技，有望建立中西醫結合新標準。



