香港“黑雨”信號破紀錄的背後

8月2日，人們撐傘走在雨中。當日，香港天文台再一次發出黑色暴雨警告信號。這是一周內連續發出的第二個黑色暴雨警告。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據新華社報導，香港正值雨季，近日連場暴雨，黑色暴雨警告次數、雨量等打破歷史紀錄，引發廣泛關注。極端天氣頻發，考驗城市防災韌性，也令人思考個中成因。



季風與高空擾動交錯引發暴雨



7月29日至8月5日，香港天文台共四次發出黑色暴雨警告信號，打破一年內最多“黑雨”紀錄。尤其在8月4日深夜至5日清晨，天文台先後兩度發出“黑雨”警告，相隔僅約6小時，刷新1999年以來最短間隔紀錄。



8月5日凌晨至下午5時，全港多區雨量急升，大部分地區累積超過200毫米，市區及新界東部分地區更突破300毫米。其中，香港天文台總部錄得358.8毫米，打破8月單日最高雨量紀錄。



香港天文台日前發文指出，這次暴雨與多種大氣條件同時作用有關。隨著西南季風在8月2日逐漸增強，為華南沿岸輸送源源不絕的水汽，加上近日有高空擾動靠近，並配合良好的高空輻散，其動力條件令低層空氣更容易向上爬升至大氣頂層，十分有利大雨發展。



香港天文台科學主任麥佩緹表示，每年5月和6月，香港盛行風向都會從偏東風轉為西南風。由於西南季風帶來充足水汽，大氣會變得不穩定，有利對流活動發展。若配合高空擾動等其他有利的大氣系統，暴雨便可能發生。



8月4日至5日的連場暴雨，是由西南季風與高空擾動共同作用所引發。這樣的天氣組合是否屬於罕見現象，還是逐漸成為香港夏季的常態？當中涉及的大氣條件與觸發暴雨的機制是否會在未來更頻繁地配合出現？



對此，麥佩緹表示，有利大雨的大氣條件和觸發機制不一定同時出現和配合。此外，暴雨發展的位置、時間及雨量也有隨機性，所以西南季風帶來大雨影響的位置每次都會有差異。

