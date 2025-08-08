大公社評：外資加速流入　香港風光無限

中評社北京8月8日電／繼高盛日前發表報告，強調香港今年以來新股熱潮主要由外資推動後，大摩亦指出外資上月加速流入內地及香港股市，淨流入規模較6月份增長逾一倍，同時“北水”南下亦強勁增長。境外資金持續流入香港市場，最關鍵因素是內地經濟持續高質量發展，對外開放的大門越開越大，“一國兩制”下的香港，“內聯外通”的獨特優勢更加彰顯，可扮演的橋梁角色愈發吃重。上月底中央政治局會議提出一系列重要政策，進一步為香港經濟發展和金融市場注入了新動能。



根據大摩統計，7月份外資加速流入內地及香港股市，其中被動型基金流入39億美元，主動型基金流出12億美元，外資淨流入27億美元，高於6月份的12億美元。報告指出，外資機構是借內地上月底“反內捲”之際大舉入場，反映其看好內地及香港股市的未來表現。截至7月31日，今年以來境外被動型基金累計流入110億美元，超過去年全年70億美元的水平。



很多人不會忘記，大摩曾是“唱衰”香港經濟的外資機構之一。僅在一年前的8月份，大摩曾將恒生指數的基金目標大幅下調11%，最悲觀情況下看12000點。然而，自去年9月底中央為振興經濟打出一系列組合拳之後，大摩放棄了看空立場，持續表達對內地及香港市場的樂觀情緒。今年初，大摩指出儘管A股和H股已經出現顯著上漲，但外資尚未真正參與這輪反彈，還有很大的配置空間。到今年3月份，大摩再次上調內地及香港股市的目標價，理由是企業盈利增長，推動了更高估值。



和大摩一樣，其他外資機構也紛紛看好內地及香港股市的未來表現。瑞銀日前發表報告，指港股現價吸引，尤其看好科技股，建議“逢低吸納”。對於年初以來，香港新股集資額超過去年的總和，重登全球IPO集資額首位，高盛日前發表專題研究報告，指出在香港新上市企業的基金投資者中，外資占三分之二，本地資金占三分之一。這份報告與大摩的統計是一致的。



外資看好香港市場未來表現有多種理由，而最根本的原因是基於內地經濟持續回穩，“北水”南下潮流汹湧。據統計，7月流入港股的南下資金增至170億美元，高於6月的100億美元。今年前7個月累計淨流入1100億美元，超過去年全年的1030億美元。內地疫苗股中慧生物昨日截止申請，市場估計集資額超額4000倍，僅次於早前上市的布魯可及蜜雪，榮膺今年超購王第三位，相信不少資金來自境外。