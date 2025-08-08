澳滬兩地簽署多項合作協議

岑浩輝、龔正等見證澳滬兩地代表簽署多份合作協議。（圖片來源：人民網） 中評社北京8月8日電／據人民網報導，澳門特區行政長官岑浩輝7日在政府總部歡迎上海市市長龔正率領的代表團一行到訪澳門，雙方就澳滬新一輪務實合作重點領域和項目、攜手服務好國家發展大局，以及兩地經濟社會發展等議題交流意見，並共同見證澳滬兩地多項合作協議簽署。



岑浩輝指出，近年澳滬兩地合作與交流更趨緊密，領域不斷擴展，合作水平及成效逐步提升，形成了以金融、科創、文旅、會展、青年、教育為主，各範疇持續深化發展的新格局。



岑浩輝表示，澳門與上海作為粵港澳大灣區和長三角城市群的中心城市，長期以來保持密切往來，合作基礎良好，潛力巨大。澳門有著“背靠祖國，聯通世界＂的獨特優勢，作為“中國與葡語國家商貿合作服務平台＂，擁有廣泛的國際網絡和優越的營商環境。上海是國際金融與科技創新中心，具備雄厚的科研實力、完善的產業鏈和全球影響力。澳滬均在中央支持下，迎來更大的發展機遇，期望兩地抓緊良機，繼續互補優勢，務實推動雙方合作取得更多成果，共同為國家發展大局作出新貢獻。



在岑浩輝和龔正見證下，澳滬雙方簽署了《滬澳新一輪合作備忘錄》《關於深化滬澳金融合作的備忘錄》《加強上海與澳門會展業合作意向書》《上海國際問題研究院與澳門大學學術交流合作協議書》《滬澳科技創新合作備忘錄》《上海市委社會工作部與澳門特別行政區政府社會工作局合作備忘錄》《上海市教育委員會與澳門特別行政區政府教育及青年發展局關於加強教育交流與合作的備忘錄》《上海市人才工作局與澳門特別行政區政府人才發展委員會合作備忘錄》及《澳門大學與上海交通大學醫學院暑期科研實踐合作協議》等。



