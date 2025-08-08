為科技成果轉化引入耐心資本

中評社北京8月8日電／經濟日報8月8日發表郭子源評論文章，科技成果轉化為現實生產力，需要耐心資本、長期資金支持。中國人民銀行等7部門日前聯合印發的《關於金融支持新型工業化的指導意見》明確提出，鼓勵創業投資基金與國家製造業創新中心、高校院所、創業孵化平台、中小企業公共服務機構、高水平製造業中試平台、國家重點研發計劃成果產業化試點單位等合作，賦能科技成果轉化和產業化。



發展新質生產力，科技成果轉化是關鍵環節。從0到1，是科研思路成功走出實驗室、形成產品的飛躍；從1到N，是產品不斷迭代升級，成功應用、走向市場的跨越。當前，我國創新應用成果加速落地，科技成果轉化規模更加壯大，今年上半年全國共登記技術合同近41萬件，成交額超過3萬億元，同比增長14.2%。



但也要看到，科技成果轉化不僅需要投入大量的人力、物力，往往也耗時良久，較難一蹴而就。因此，耐心資本、長期資金的重要性愈加凸顯。要引入、增加、用好耐心資本與長期資金，為科技成果轉化注入更多確定性。



引入耐心資本，要開源，豐富資金來源。目前，我國已形成涵蓋直接融資、間接融資的多元化金融服務科技創新格局，科技型企業有機會通過發行股票與債券、獲取創業投資資金、獲得銀行信貸資金等方式，夯實資本金並滿足日常經營需要。接下來，要進一步開源，引入更多有意願、有能力、有潛力的資金供應者，唱好科技金融大文章的協奏曲。其中，保險機構、銀行理財子公司在風險可控、商業自願的前提下，可通過股權、債券、私募基金等形式，為科技成果轉化提供長期、穩定的資金支持。



增加耐心資本，要疏通，擴充資金實力。引入耐心資本只是第一步，還要關注投資機構自身的資金來源與服務能力，即解決投資機構的募資難問題。如果投資機構自身缺乏融資渠道，它就難以發揮金融中介機構的資金配置作用。今年以來，隨著債券市場建立“科技板”，股權投資機構有了更多機會發行低成本、長期限的科創債券，並將募集資金投向科技型企業。應繼續推進、共同建設好債券市場“科技板”，完善配套支持機制，持續提升耐心資本的服務實力與能力。

