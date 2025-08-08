【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國國家大劇院管弦樂團開啟歐洲多國巡演
http://www.CRNTT.com
2025-08-08 13:08:22
8月6日，中國國家大劇院管弦樂團音樂會在英國蘇格蘭首府愛丁堡舉行。（圖片來源：新華社）
中評社北京8月8日電／據新華社報導，中國國家大劇院管弦樂團6日在英國蘇格蘭首府愛丁堡市圓滿完成在英首演，開啟其建團15年來首次歐洲多國巡演。作為2025年愛丁堡藝術節的重點節目之一，演出吸引約2000名觀眾觀看。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國出版界代表團亮相利馬國際書展
(2025-08-07 14:57:41)
第六屆國際揚琴音樂節舉辦
(2025-08-06 18:01:26)
第七屆“海青杯”兩岸青少年棒球交流營開幕
(2025-08-06 09:55:52)
景德鎮：“瓷”語無界，共繪文明交流新畫卷
(2025-08-01 15:50:34)
法國演員被中國功夫治愈的“戲劇人生”
(2025-07-29 19:42:51)
漢學家、文學翻譯家走進清溪村
(2025-07-29 19:33:04)
1000餘名台胞台青赴陝西多地參訪
(2025-07-25 10:59:48)
俄羅斯畫家列賓多幅代表作首次來華展出
(2025-07-24 17:53:15)