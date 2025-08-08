】 【打 印】 
中國國家大劇院管弦樂團開啟歐洲多國巡演
http://www.CRNTT.com   2025-08-08 13:08:22


8月6日，中國國家大劇院管弦樂團音樂會在英國蘇格蘭首府愛丁堡舉行。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京8月8日電／據新華社報導，中國國家大劇院管弦樂團6日在英國蘇格蘭首府愛丁堡市圓滿完成在英首演，開啟其建團15年來首次歐洲多國巡演。作為2025年愛丁堡藝術節的重點節目之一，演出吸引約2000名觀眾觀看。

