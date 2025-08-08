韩国免簽政策出台　中韓遊客“雙向奔赴”

8月6日，遊客在韓國首爾景福宮參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據新華社報導，中國多家旅遊企業及旅遊平台數據顯示，中國遊客赴韓旅遊以及韓國遊客來華旅遊的熱度正持續攀升。



2025年9月29日至2026年6月30日，韓國政府將對中國團體遊客實施臨時性入境免簽政策。中國多家旅行社及旅遊平台赴韓旅遊產品搜索及預訂等熱度明顯增長。



去哪兒旅行平台數據顯示，相關消息發布後，中國內地遊客前往韓國首爾的旅遊產品搜索量增長七成。



上海市民方學一家正在準備前往韓國旅行，計劃帶著年幼的女兒前往過一個放鬆的周末。



攜程集團數據顯示，截至8月6日，2025年中國內地遊客赴韓國出境游訂單同比增長31%；北京、上海、杭州、深圳、廣州等城市是活躍的客源地；赴韓遊客以年輕人為主，其中“90後”“80後”“00後”遊客分別占比33%、27%和19%。



攜程旅遊研究院分析，韓國將對中國團體遊客實施臨時性入境免簽政策，有利於吸引更多中老年及親子遊客，並進一步釋放中國三、四線城市赴韓團隊游需求。



春秋旅遊亞太部總經理邵玉華介紹，該旅行社正重點開發“釜山＋”深度游產品，為中國遊客打造多層次的旅遊體驗。“韓國是中國內地遊客出境游的熱門選擇，韓國遊客來中國觀光、商務合作、文化體驗等需求也同樣旺盛。”邵玉華說。



中國對韓國持普通護照人員試行免簽政策以來，韓國來華遊客量也在持續增長。上海市文化和旅遊局數據顯示，2025年以來，韓國穩居上海入境游最大客源國，2025年上半年來滬韓國遊客約為42.4萬人次，同比增長130.7%，“China Travel”魅力不斷提升。