﻿美國擬征100%芯片關稅

美國計劃對半導體產品徵收100%關稅。（圖片來源：法新社） 中評社北京8月8日電／據大公報綜合路透社、CNBC報導：美國總統特朗普6日稱，將對進口半導體產品徵收100%關稅，但不適用於已承諾或開始在美國製造相關產品的企業，目的是推動更多企業將製造業務遷回美國。他計劃在一周內正式公布半導體關稅政策。庫克宣布，蘋果將從三星在美國得州的工廠採購芯片，還將在美國額外投資1000億美元。



特朗普稱，將對“所有進入美國的芯片和半導體”徵收100%關稅，“但如果你在美國製造，則不收取任何費用。”他補充說，即使工廠尚未完成甚至還沒動工，也可以免除關稅；但如果承諾之後未能實現，美國政府將會要求相關企業補交關稅。特朗普並未公布更多細節。有分析指出，根據他的說法，全球大型半導體企業幾乎都不會受影響，包括蘋果、台積電、三星、英特爾、得州儀器等。



韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九說，三星、SK海力士等韓國半導體企業不會被徵收100%關稅。菲律賓半導體和電子產業協會主席丹.拉奇卡7日對半導體關稅表示擔憂，並指出這項關稅將對菲律賓出口構成“毀滅性”影響，嚴重打擊該國以電子產品為支柱的外貿行業。菲律賓在全球半導體產業鏈中主要從事“組裝與測試”，面對關稅變化更易受到衝擊，相關產業崗位恐將面臨轉移風險。