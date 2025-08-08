﻿西班牙放棄採購美制F－35戰機

中評社北京8月8日電／據大公報綜合路透社、Politico網站報導：當地時間8月6日，西班牙國防部發言人表示，西班牙已不再考慮購買美國製造的F－35戰鬥機，轉而購買歐洲生產的“台風”戰鬥機或投資歐洲第六代戰機項目“未來空中作戰系統”。



西班牙《國家報》6日援引知情人士稱，西班牙政府在2023年財政預算中，曾預留62.5億歐元（約合572億港元）用於採購新型戰機。西班牙政府在今年4月通過一項2025年增加105億歐元國防開支的計劃，並要求其中的85%需用於歐洲本土，這成為西班牙放棄從美國購買F－35戰機的主要原因之一。“台風”戰機由英、德、意和西四國合作研發生產，而“未來空中作戰系統”，由法、德和西三國聯合研製。



今年6月召開的北約峰會上，西班牙首相桑切斯拒絕美國總統特朗普提出北約盟國將國防開支提高到占國內生產總值（GDP）5%的要求，並宣布西班牙國防開支將僅增加至占GDP的2.1%。特朗普因此痛批西班牙的做法太糟糕，並威脅要在貿易談判中讓西班牙彌補“損失”。



幾年前，西班牙海軍計劃2030年退役AV－8B“鷂”式垂直起降戰機，將F－35型戰鬥機視為替代品。西媒說，“鷂”式戰機退役和F－35採購計劃“徹底擱置”，意味著該國海軍可能將無固定翼飛機可用。不過，西班牙海軍打算委托本國造船廠建造一艘新型航空母艦，這將使未來也能選擇類似法國“陣風”戰鬥機的非垂直起降戰機。