王鍵答中評：可將台灣光復日設為法定節日

王鍵（中評社 海涵攝） 中評社北京8月10日電（記者 海涵）中國社會科學院研究員、中評智庫高級研究員王鍵8月7日在京參加以“台灣光復與兩岸關係”為主題的第十屆京台學者共研會，期間他接受中評社記者採訪時指出，非常有必要將每年10月25日的台灣光復日提高到促進兩岸完全統一的重要歷史節點。可以通過人大立法的形式將台灣光復日設立為兩岸同胞共同紀念的年度重大節日。



王鍵表示，今年是兩岸關係發展史上相當重要的一年，既是中國人民抗日戰爭勝利和世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。這幾個歷史事件連為一體、密不可分：沒有中國人民抗日戰爭的勝利，就不會有台灣的光復；沒有台灣的光復，中國人民抗日戰爭的勝利就不完整；中國人民抗日戰爭勝利同時也是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。



王鍵指出，台灣光復節設立於1946年。如今，在民進黨當局有意操縱下，台灣光復這段歷史記憶在島內已經越來越模糊、越來越零碎化。



王鍵建議，可以像中國人民抗日戰爭勝利紀念日、南京大屠殺公祭日那樣，通過人大立法的形式將台灣光復日設立為兩岸同胞共同紀念的年度重大節日。將台灣光復日設為法定節日，每年都可舉行紀念活動，以喚起兩岸同胞的歷史記憶，讓台灣光復日成為兩岸同胞腦海中的重要節點。



他進一步解釋說，台灣光復了，但是兩岸從治理上還處於沒有完全統一的狀態。因此，非常有必要將台灣光復日提高到促進兩岸完全統一的重要歷史節點。

