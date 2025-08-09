台青答中評：探索歷史真相　認識自身根基

台青李致陽（中評社 海涵攝） 中評社北京8月9日電（記者 海涵）台灣青年李致陽8月7日在京參加以“台灣光復與兩岸關係”為主題的第十屆京台學者共研會。期間，他接受中評社記者採訪時表示，希望能在探索歷史真相的過程中，更深度、更廣泛地認識自身在文化層面和民族層面的根基。



“台灣光復與兩岸關係密不可分。”李致陽表示，1945年10月25日台灣光復，但台灣教育中對這一歷史事實著墨很少，尤其是2000年後，台灣光復在教材裡的體現更是寥寥無幾。



李致陽分享，他在學習過程中對台灣光復這段歷史特別感興趣，於是主動通過查找網絡信息、請長輩講述親身經歷等方式加以瞭解。



在京台學者共研會上，學者們談台灣光復，其中不乏一些親歷者談真實感受。李致陽聽後覺得獲益匪淺，他說，作為一個台灣學生，反而是在大陸才能更加瞭解台灣光復這段歷史。他希望有機會回到島內同台灣學生進行溝通交流，讓他們認識到台灣光復的真實歷史情況。



李致陽認為，《開羅宣言》《波茨坦公告》是兩份有關台灣光復的重要國際法文件，具有決定性的法律效應。但是台灣的教科書卻否認這兩個國際法的法律效力，認為其只是一個“公文”，這不僅會讓台灣學生對兩岸關係造成誤判，也會造成台灣學生在國際思維、國際政治領域的缺失，是一個非常不正當的論述。

