廠商會提逾百項施政報告建議

盧金榮（左五）今日帶領廠商會一行向行政長官李家超提交施政報告建議，並於會後見傳媒。（圖片來源：文匯報） 中評社北京8月8日電／據文匯報報導，新一份施政報告將於下月發表，香港中華廠商聯合會一行今日（8日）與行政長官李家超會面，提交施政報告建議書。廠商會會長盧金榮強調，要深化國際交往合作，建議政府制定策略吸引更多國際組織落戶香港，包括先爭取一些在中國有較大影響力的國際機構，如亞投行、絲路基金、金磚國家開發銀行等，並於北部都會區預留土地以興建國際組織辦公設施，進一步鞏固香港作為“國際組織匯聚地”的戰略地位。



建議書以“融通內外•創新突圍”為主題，建議書從七大方向提出逾100項具體建議，包括強化國際聯通、對接國家戰略、推動創科與新型工業化、加快北部都會區建設、激發經濟動能、支援中小企業，以及深化大灣區合作。



盧金榮表示，面對全球經濟格局劇變與本地經濟結構加速轉型，香港必須更緊扣國家發展戰略，為高質量發展錨定方向。他強調，香港既要促進傳統產業新質化，也需審時度勢、靈活轉型，及時拓展新興產業與經濟增長動能，並進一步強化作為“內聯外通”戰略樞紐的核心功能，在變局中開創新局。



在激發經濟動能方面，廠商會常務副會長馬介欽提出，要構建高增值供應鏈管理中心，加快人流、物流、資金流、信息流四大要素的整合與創新，特別是應促進在新興領域的人才引進、電商物流功能、貿易融資及跨境資金流動，以及企業培訓等方面的升級。他建議政府組織招商團隊，聯合商會赴內地推廣香港供應鏈管理服務優勢，並建立服務商推薦名錄。



廠商會副會長黃家和表示，建議在北都設立“香港食品產業園”，打造集研發、中試、檢測與生產於一體的食品科技生態圈。首階段可聚焦銀發食品、健康食品、清真食品、港式特色產品及未來食品等領域，並塑造成“港版專精特新”示範基地。

