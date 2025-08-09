譚偉強答中評：香港可扮演海南發展諮詢角色

香港教育大學應用政策研究及教育未來學院聯席副院長譚偉強（圖片由受訪者提供） 中評社香港8月9日電（記者 段曉魯）海南自貿港全島封關運作定於2025年12月18日正式啟動。香港教育大學應用政策研究及教育未來學院聯席副院長譚偉強接受中評社採訪，他表示，香港可扮演海南發展諮詢的角色，香港有很多自由貿易的經驗，並且在資本流動、貿易服務方面都積累了非常多的經驗，可供海南借鑑與學習。



譚偉強說，海南自貿港封關對香港的影響正面大於負面。海南自貿港主要是提供實體貨物服務，而香港除了航運及船運外，更多的是提供貿易服務，兩者有互補性。



此外，在兩地協同發展方面，海南主要集中中段消費，香港則是集中高端消費，兩地吸引不同的顧客。



譚偉強表示，香港實行的是普通法制度，人民幣走向國家化，實行自由兌換，海南島可作為在社會主義制度下，實行資本帳戶自由兌換的試驗田。未來在這方面海南可以借鑑香港很多，國內實行外匯管制，香港在金融監管、風險管理方面都有經驗，兩地可以學習交流。



譚偉強稱，在中美貿易戰背景下，中國擴大開放是一個很好的契機，同時也對全球釋放出信號。海南自貿區並不是中國首個自貿區，全國有很多其他的自貿區，將這些經驗積累到一定程度後放在海南島，相信一定可以做得好。