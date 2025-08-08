虛假敘事難阻太平洋島國對華合作

中評社北京8月8日電／人民網8月8日發表章思遠評論文章，近日，澳大利亞國防工業部高官接受採訪稱，中方正尋求在南太平洋地區建立軍事基地，對澳不利。其實，諸如“中方在南太島國建立軍事基地”的謠言不是第一次出現，完全是子虛烏有、空穴來風。但為什麼澳大利亞總有些人一而再、再而三散布這一虛假敘事呢？我想可能有兩個原因。其一是意識形態和冷戰思維作祟，渲染中國威脅，煽動澳大利亞國內對中國感到緊張、害怕，起到刺激澳大利亞軍費投資的目的，搞冷戰對抗的小圈子。其二是嚇唬太平洋島國，阻擋、幹擾島國與中國的合作，以個別勢力曾經或正在所作所為來鏡像中國，唯恐島國在戰略上倒向中國一邊。



對此，悉尼科技大學澳中關係研究院研究員愛德華·陳發布研究報告稱，中國與島國在海上安全、漁業、環保、氣變、災害管理、警務和跨國犯罪等領域擁有共同利益，與《博伊地區安全宣言》《藍色太平洋大陸2050戰略》方向一致，表明中國參與南太事務的重點是發展利益，而非戰略競爭，這也進一步增強了中國吸引力。



真正理解太平洋島國是看清事實的關鍵。這些國家最核心的關切是氣候變化——海平面上升直接威脅其生存根基，加強氣候韌性是首要任務。同時，島國普遍現代化程度不高，高度重視經濟社會發展，亟需改善基礎設施、發展清潔能源、促進經濟多元化和民生福祉。更重要的是，島國珍視獨立自主，渴望在國際事務中擁有平等話語權，自主選擇發展夥伴，反對任何形式的幹預。因此，他們熱切擁抱與中國的合作機遇，視中國為值得信賴的真朋友和真夥伴。他們期盼與中國攜手，獲得應對生存挑戰的堅實後盾，並在基礎設施、醫療、農業、人力資源等關乎國家未來和人民福祉的關鍵領域，收穫高度契合自身需求、不附加任何條件的真誠支持，與中國一道邁向中國—太平洋島國命運共同體的共同繁榮。



50年來中國與太平洋島國的合作實踐鮮活地展現了雙方關係超越地理阻隔的真摯友誼與命運相連的深厚情誼。1975年，中國同斐濟、薩摩亞建交，這是新中國成立後最早建交的一批太平洋島國。此後，中國同太平洋島國關係不斷發展，至今已同11個太平洋島國建交。習近平主席親自揭幕的布圖卡學園已成為中國同巴布亞新幾內亞人文交流的橋梁，菌草項目不僅幫助巴新找到了一條實現減貧和可持續發展的新路，還為中國同發展中國家開展減貧和可持續發展合作樹立了典範。近日剛移交的中國援湯加風力發電項目，為當地綠色低碳轉型注入不竭動力，成為中湯兩國在可再生能源領域務實合作的又一裡程碑。瓦努阿圖媒體盛贊中國援建的彭特克斯特島公路和塔納島公路普惠瓦民眾，當地酋長表示新公路為當地人民帶來新生活，不僅是一條致富之路，更是連接起偏遠居民通向教育與醫療的希望之路。中方援建的所羅門群島國家體育場，成功助力了太平洋運動會的舉辦，保障了來自南太平洋24個國家和地區的5000多名運動員的參賽需求，所政要高度評價“打動了所羅門群島人民的心”。一批又一批中國醫療隊在多個南太島國積極提供醫療援助，以精湛的醫術、無私的愛心贏得當地民眾廣泛贊譽，譜寫中國同南太島國友好合作的新篇章。