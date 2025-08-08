最高法發布《民營經濟促進法》相關指導意見

中評社北京8月8日電／據中國經濟網報導，2025年8月8日，最高人民法院發布《關於貫徹落實〈中華人民共和國民營經濟促進法〉的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》從五部分提出司法保障民營經濟發展壯大的具體舉措，旨在破解民營經濟發展中面臨的難題，為民營經濟健康發展提供更加有力的法治保障。



黨的十八大以來，黨中央高度重視民營經濟發展，強調要毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。2025年2月17日，習近平總書記出席民營企業座談會並發表重要講話，對當前和今後一個時期促進民營經濟健康發展、高質量發展作出全面部署。2025年5月20日正式施行的民營經濟促進法將改革開放特別是新時代以來黨中央關於促進民營經濟發展工作的重大方針政策、重大制度成果、有效實踐經驗轉化為法律規範固化下來，為促推民營經濟發展提供了法律依據。



法治的生命力在於實施。為充分發揮審判職能作用，推動民營經濟促進法精神內涵、基本理念和相關規則融入人民法院工作的全過程、各環節，《指導意見》應運而生。《指導意見》全面總結人民法院審判執行工作實際，進一步細化裁判規則，健全完善工作機制，致力解決實際問題，確保法律正確實施、統一適用，從總體要求、依法平等對待、引導守法規範經營、嚴格公正司法、健全公正司法體制機制等五個方面，提出了深入貫徹落實民營經濟促進法、促進民營經濟健康發展的25條意見。主要內容包括：一是以依法平等保護增強信心。既多措並舉，保證民營經濟組織公平參與市場競爭，又堅持問題導向，助力民營經濟組織拓寬融資渠道，促進解決賬款拖欠問題，保護民營經濟組織科技創新，促進新興產業健康有序發展。二是引導規範經營夯實基礎。通過頒布司法解釋、發布典型案例、調研指導、案件審理等方式，懲治民營經濟組織內部腐敗等犯罪行為，引導民營經濟組織規範內部治理、誠信合法經營，規範用工、保護消費者合法權益。推動民營經濟進一步發展，服務保障民營經濟組織安全“出海”。三是以嚴格公正司法穩定預期。要求依法加強產權司法保護，規範處置涉案財產，依法糾正涉企冤錯案件，保護民營經濟組織及其經營者人格權益，保護民營經濟組織及其經營者合法權益。四是以善意文明司法激發活力。在立案、審判、執行全過程，優化訴訟服務，降低民營經濟組織解紛脫困成本。完善失信懲戒和信用修復機制，扎實開展規範涉企執法司法專項行動，有力有效整治不規範執行行為，最大限度降低對企業正常生產經營的影響。提升涉外審判效能、加強法治宣傳，不斷增強司法服務供給。



下一步，最高人民法院將持續做好《指導意見》的落實工作，進一步發揮審判職能作用，以規則之治激發市場活力，以權益保障釋放發展動能，全力營造穩定公平透明、可預期的法治化營商環境，促推黨中央決策部署和民營經濟促進法在司法審判工作中落實落細。