專家談首份RWA產業白皮書在港發布

中評社北京8月8日電／據文匯網報導，8月7日，首個RWA產業白皮書在香港發布。商務部學術委員會委員、研究員白明對香港文匯網表示，香港發布行業白皮書如行業燈塔一般，照亮了RWA未來方向：衹有價值穩、權屬清、數據經得起驗證的實體資產，才有機會把資產“上鏈”。



白明說，這份由香港Web3.0標準化協會發布的報告，揭穿了行業內“皇帝的新衣”：全球RWA市場規模一年從86億美元衝到230億美元，但大量項目卻在“鏈上造夢”：紅酒莊園通證無法溯源、名畫數字權益難兌現實物……而此份白皮書意味著，想“上鏈”，需要有價值穩定的實體資產，另外還要有清晰的產權關係，收益模式經得起驗證。



談及香港為何押注RWA，白明認為，傳統金融里，中小企業想融資難如登天，但RWA就像給這些資產裝了個“數字翅膀”，把大資產拆成小塊，讓全球資金都能來捧場。香港當然不會放棄這個機會。



“但光有想法不行，得有章法。”白明說，過去RWA亂成一鍋粥，有項目把各種不靠譜資產都拿來通證化，最後要麼合規出問題，要麼鏈下數據亂七八糟。而香港的聰明之處在於，搞了套“傳統法規＋技術合規”的雙保險，再加上沙盒試驗“先試後推”，既防住了風險，又給創新留了空間。



值得注意的是，白皮書中還有一個“關鍵先生”，螞蟻數科的影子無處不在。其擁有的“物聯網＋區塊鏈”技術，能將充電樁、光伏板這些新能源設備的真實數據實時上鏈，權屬清清楚楚；其專為機構打造的區塊鏈平台，交易響應快到1秒內，把傳統REITs幾個月的周期壓縮到按天算。更值得一提的是，從資產分類、估值到合規審查，螞蟻數科出了一套標準體系，還聯合20多家企業制定了資產上鏈規範。這套標準讓RWA不再是空中樓閣。



關於RWA的未來，白明認為，RWA還將面臨三重坎：一是信任關，比如鏈上數據和線下資產偶爾對不上；二是法律關，跨國確權、司法執行還是老大難；三是技術關，跨鏈安全、系統複雜度都是攔路虎。但香港這步棋的意義在於，它不是迴避問題，而是帶著解決方案進場。香港押注RWA，本質是想給全球數字金融趟出條新路。當其他地方還在糾結該不該搞”時，香港已經想明白“該怎麼搞”。