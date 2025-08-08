專家談7月中國貨物貿易進出口超預期

中評社北京8月8日電／據文匯網報導，7日，海關總署數據顯示，7月當月，中國貨物貿易進出口總值3.91萬億元（人民幣，下同），同比增長6.7%，創年內新高。前7月中國貨物貿易進出口總值25.7萬億元，同比增長3.5%，增速較上半年加快0.6個百分點。大灣區內地9市進出口5.2萬億元，增長4.7%。海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行穩中有進，面對複雜外部環境，外貿運行保持向上向好勢頭。



商務部學術委員會委員、研究員白明對香港文匯網表示，7月當月進出口數據超出預期，創下年內新高凸顯出中國經濟的承壓能力。今年以來，中國的外貿外部環境面臨著前所未有的壓力，特別是美國發起的關稅威脅，給中國外貿發展造成了很大困擾。



白明提醒，值得注意的是，在美國關稅制裁暫停的間隙，中國外貿企業通過 “搶出口”、“搶進口”策略，最大限度減少對美貿易損失。同時，也在積極拓展歐洲、東南亞等其他市場。“這是我們穩外貿的小訣竅之一，當然，前7月的進出口成績，也離不開加快內外貿一體化、促進外貿穩定增長等相關政策的支持。”他說，上述舉措不僅抵消了相當一部分中美貿易下降的負面影響，反而推動進出口數據逆勢增長。



白明說，與前幾年不同的是，中國製造已經在國際分工中佔有主導地位，這種深度嵌入的產業分工格局並非短期能夠改變。更何況，中國近年來的進出口貿易競爭優勢越發突出，比如在機電產品、新能源設備等領域的優勢持續強化，外貿企業通過技術創新和數字化轉型不斷提升競爭力等，這使得“去中國化”的成本越來越高。因此，儘管面臨外部壓力，中國外貿仍展現出強大的韌性和不可替代性。

