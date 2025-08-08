【
美國賓州槍擊事件造成2死2傷
2025-08-08 16:56:32
中評社北京8月8日電／據新華社報導，據美國有線電視新聞網7日報導，美國賓夕法尼亞州薩斯奎漢納縣當天發生一起槍擊事件，1名女性中槍死亡，兩名警察受傷，嫌疑人被警方擊斃。
報導援引當地警方的消息說，槍擊事件發生在7日11時左右，嫌疑人是一名61歲男子，他開槍打死一名女鄰居，之後伏擊兩名趕來的警察並向急救人員駕駛的越野車開槍。
報導說，兩名警察傷勢嚴重。警方正在調查嫌疑人作案動機。
