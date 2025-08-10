謝郁：台灣光復不僅是領土重歸　更是文明重塑

原中國現代國際關係研究院研究員謝郁（中評社 海涵攝） 中評社北京8月10日電（記者 海涵）原中國現代國際關係研究院研究員謝郁8月7日在第十屆京台學者共研會上作大會發言時表示，台灣光復不僅是領土的重歸，更是文明的重塑、正義的伸張。它深刻昭示：中國主權和領土完整不容分割，兩岸同屬一中的歷史和法理事實不容挑戰。



謝郁說，台灣光復從法律和史實上無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。她梳理了相關歷史事件：1894年，日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使清朝政府割讓台灣及澎湖列島；1943年12月，中美英三國發表的《開羅宣言》，明確要求日本將竊取於中國的領土，包括台灣和澎湖列島歸還於中國；1945年7月，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申“開羅宣言之條件必將實施”；同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”；1945年10月25日，中國政府向全世界鄭重宣告：“台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖”“恢復對台灣行使主權”，並在台北舉行“中國戰區台灣省受降儀式”。



“至此，台灣徹底擺脫了日本長達50年的殖民統治重新回到祖國的懷抱，中國對台灣恢復行使主權，台灣屬於中國領土的法律地位和史實得到無可辯駁的確認。”謝郁指出，台灣光復是二戰國際社會共同反法西斯戰爭勝利的重大成果，印證了戰後國際法對中國領土完整的確認，成為戰後國際秩序的重要組成部分，也從國際法層面徹底否定了“台灣地位未定論”。



謝郁提到，台灣光復既是法律與事實的回歸，同時也是民族尊嚴的重塑。日本殖民期間推行“皇民化運動”，企圖消滅中華文化。光復後，台灣重新回歸祖國，漢語、漢字、傳統節日等文化符號得以復興，孔廟祭典、媽祖信仰等中華文化活動恢復，民族認同得以凝聚。



謝郁說，長期以來，為了遂行“台獨”分裂，大搞“去中國化”，民進黨當局和“台獨”勢力否認兩岸同胞共同抗戰的歷史，美化殖民統治，抹殺抗日先賢，公然否認中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果，嚴重褻瀆兩岸同胞的巨大民族犧牲。