駐菲使館發言人就菲違規扣中國公民答記者問

8月10日，在菲律賓黎刹省特蕾莎鎮，兩名警察在葬禮前的儀式上向遇難同事致哀。10日，日前在營救中國人質時犧牲的菲律賓國家警察納爾遜·聖地亞哥的葬禮在其家鄉黎刹省特蕾莎鎮舉行。中國駐菲律賓使館當天派代表到其家中表示哀悼，並向其家人表示慰問。8月2日，2名中國公民在菲被綁架。使館迅速聯繫菲執法部門開展營救。8月3日，2名被綁架中國公民獲救。行動中，菲國家警察一人犧牲、一人重傷。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據中國駐菲律賓大使館微信公眾號消息，駐菲律賓使館發言人就菲律賓執法部門違規抓扣9名中國公民答記者問



問：據報導，菲律賓國家調查局局長近期以行動違規為由解散該局特別任務組（NBI－STF）並啟動內部調查，事件源於該特別任務組7月14日在布拉幹省馬洛洛斯市違規抓扣了9名中國公民，此前當事人律師已多次對菲方執法程序表示質疑，中國駐菲使館也表達了關注。請問使館對此有何評論？



答：獲悉菲律賓執法部門7月14日在布拉幹省抓扣9名中國公民後，中國駐菲使館高度重視，第一時間派員對9人進行領事探視，瞭解案件詳細情況，要求菲方依法公正處理案件，及時向使館通報案情，切實保障涉事中國公民安全與合法權益。同時，鑒於多名未成年中國公民因父母被扣陷入生活困境，使館派員看望並持續提供各項協助。目前，9名被扣中國公民已重獲自由。



鑒於此案法律程序尚未完結，菲執法部門公開承認此次執法行動違規，使館向菲方提出進一步交涉，敦促菲方採取有效措施，盡快妥善了結此案，歸還被扣證件、財物。同時，我們要求菲方認真展開調查，及時澄清事件真相，披露問責進展，還當事人公道，並停止任意濫權執法，避免類似案件再次發生，切實為在菲中國公民營造安全、公平、非歧視性的生活工作環境。

