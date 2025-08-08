外交部發言人就菲領導人涉台言論答記者問

7月7日，台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、統一聯盟黨等10餘個政黨團體在台北民進黨中央黨部外冒雨集會，紀念全民族抗戰爆發88周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據新華社報導，外交部發言人8日就菲律賓領導人涉台言論答記者問。



有記者問：據報導，菲律賓領導人訪問印度期間接受採訪時稱，如果中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓不可能置身事外，這完全是由菲地理位置決定。如（台海）發生全面戰爭，菲律賓勢必會被捲入其中。我們將不得不保衛自身領土和主權。此外，台灣有大量菲公民，（如果台海發生戰爭）這將立即成為一個人道主義問題，我們將不得不介入，設法將菲公民接回國內，這是我們最關切的問題。我們將調動一切資源撤離在台菲公民，這不是一件小事。請問中方有何評論？



發言人表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。



發言人說，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，“堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所作的努力”。菲律賓領導人也曾向中方明確表示“菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決”。這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。



發言人表示，“地理鄰近”“僑民眾多”不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的借口。這種論調不僅違反國際法和東盟憲章，也損害地區和平穩定和本國人民根本利益。中方敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。