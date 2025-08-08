遠山行：太行山間遇見平凡的他們

中評社北京8月8日電／據新華社報導，“人說山西好風光，地肥水美五穀香。左手一指太行山，右手一指是呂梁……”



陡峭的山巒中，鄉村醫生奔走半生只為護佑三千鄉鄰、“貓路信使”背著沉重的郵包篤定前行、深山村民劈山取石自發修築旅遊路、山村教師扎根大山堅守三尺講台、視障藝人組成的草根樂團風雨無阻走村串巷、返鄉新農人將所思所學實踐于田間地頭、勤勞善良的山區百姓日出而作日落而息……



他們，像極了山間的小草，根深、耐寒、抗旱，生命力極強，任憑風吹雨打，依然堅韌生長。



這些年，我行走在山西的大山深處，遇見這些平凡而又不凡的普通人，和他們同吃同住交朋友，感受並記錄他們的快樂、幸福、艱辛、奮鬥、堅守……



2025年，大暑時節，我來到位於呂梁山西麓、黃河東岸的石樓縣龍交鄉，在蜿蜒曲折的山間小路上，見到了鄉村醫生辛平。這個微微駝背、皮膚黝黑的漢子背著藥箱在烈日下騎行，滿臉汗水。



翻過一座山，越過一道彎，眼前又是一道道山，這是龍交鄉下莊河村鄉村醫生辛平的出診日常。春去秋來，寒來暑往，從未間斷。在這條一眼望不到頭的山路上，今年53歲的辛平一走就是31年，行程超過30萬公里。



辛老哥不善言辭，問他在山區行醫累不累，為什麼選擇一直堅守，老哥憋紅了臉也沒說出幾句話。行醫這些年，藥箱背壞了多少個，鞋子磨破了多少雙，辛平記不清了；有多少次深夜出診、緊急救治、惡劣天氣送藥，辛平也記不清了。但他心里有一份長長的名單：龍交鄉3000多位常住村民，誰家有人得了慢性病，誰家的藥快吃完了，誰家老人需要復診了……鄉親們的種種情況，都在辛平心里擱著。



“我生於農村，長於農村，是一名普通的鄉村醫生，也是離鄉親們最近的醫生。”辛平說，“村民們相信我，也認可我。”話沒說完，出診電話響起，辛平來不及道別，背上藥箱騎上電動摩托車，朝著山里的村子疾馳而去。

