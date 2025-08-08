塔克拉瑪幹沙漠深處村莊不再是“沙漠孤村”

中評社北京8月8日電／據新華社報導，“終於找到線路出問題的地方了！”背著10多公斤工具箱，在40多攝氏度的沙漠裡逐個排查故障點近1公里後，艾力·喀迪爾頂著風沙向同伴大聲說道。



艾力·喀迪爾正在檢修的區段位於新疆維吾爾自治區於田縣的達裡雅布依村。這裡地處中國最大的沙漠——塔克拉瑪幹沙漠深處。深入沙漠腹地200多公里，放眼望去，無盡的黃沙和沙丘讓人倍感荒涼。



這裡曾經長時間沒有公路與外界相通、沒有長明電、沒有網絡信號。因極度偏遠閉塞，達裡雅布依又被稱為“最後的沙漠部落”。



2017年，當地政府投入資金建起易地扶貧搬遷安置點，還修通了從於田縣城到安置點的90多公里沙漠公路。隨著脫貧攻堅不斷深入，村民們分批從原來的笆子房搬進敞亮的新家。2019年，整村完成易地搬遷。



通電、通路、通水、通光纜、通電視，有學校、衛生室，達裡雅布依村徹底告別了舊時光，村民在短短的時間內從2G時代步入了5G時代。



在廣東外語外貿大學上大四的娜迪熱·牙森，是村裡第一個考出新疆的大學生。她告訴記者：“以前在老村，通信基本靠吼。後來村裡建起2G基站，那會兒全村衹有兩部手機，簡直是‘稀罕物’。誰想托機主給外面的親朋打個電話，會把家裡珍貴的果蔬送給人家當謝禮。”



現在，達裡雅布依新村的網絡暢通無阻。家家戶戶都有了智能手機，走在路上能隨時打視頻電話，開直播也不卡頓，與親友的網上團聚隨時都能實現。



村民買提熱木汗·阿不都熱依木去年查出乳腺癌，通過轉診，在烏魯木齊市做了手術和化療。“以前在老村，路不通，到縣裡看病得靠畜力走幾天。”她說，如今醫療衛生服務體系覆蓋全村，一個電話，村衛生院的醫生就會上門，村民看普通的病再也不用犯愁。



走進村委會，村務微信群成了宣傳政策、服務群眾“好幫手”。越來越多鄉親辦事不用出村，農村網絡應用新業態、新模式正不斷湧現。

