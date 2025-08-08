安寧療護：在生命終章里理性看待死亡

中評社北京8月8日電／據新華社報導，一場為期一天半的“安寧療護”醫學學術會議近日在濟南舉辦，來自全國各地的18位知名專家作主題演講，從胰腺癌畫家以藝術對抗病痛的明徹，到醫者用行動詮釋的“生死兩相安”，最終指向的是對生命的釋懷——悅生不惡死。對醫護人員而言，這是提升生命終末期照護能力的專業課堂；於我，則是關於愛與被愛、恕人贖己的人生體悟，也是感知病痛、預先學習死亡的生命課程。



病痛裡的光：生命終章無礙熱烈盛放



來自北京的醫學教授首先分享了一位罹患胰腺癌畫家的生命終章。他在命運驟變、病魔肆虐的生命尾聲，爆發出驚人的創造力——每日忍痛作畫，4個月畫了數百幅作品。明亮、祥和、寧靜，是藝術評論家對這些畫作的評價，與他患病的現實形成強烈反差。



當《你是風》《想和你去吹吹風》等歌曲隨著講述次第響起，當他生前所拍視頻中黑色絲織物如舞者一般在風中漫天飛揚，筆者深切感受到這位畫家以生命為畫筆的明徹覺知，也觸摸到他無憂無懼、自由躍動的內心世界，詮釋了“即興成為永恒”。



“活著就是感受。”畫家如是說。他感受過，創造過，綻放過。藝術撫慰了他，他也為人們留下一個以藝術解讀死亡的柔軟視角。正如盧梭所言：“生活得最有意義的人，並不是年歲活得最長的人，而是對生活最有感受的人。”



目前，全國已有多個城市以“生命長河”藝術展形式留存逝者名字。每逢忌日，家人可來此拍照留念。暢想未來的“生命長河”藝術展，若能收錄逝者生前的精彩瞬間，會讓這份紀念更具溫度，繼而淡化對死亡的畏懼。