山海關：感悟長城文化波瀾壯闊

中評社北京8月8日電／據新華社報導，“天下第一關”山海關，建關時間在各個名關中卻是相對晚的。山海關建於明初，比嘉峪關晚9年，更比不上戰國時就名列天下九塞的居庸關、雁門關。



山海關後來居上，與明代中葉以後的軍事、政治局勢有關。滿族在東北興起，通向東北的山海關成為事關明廷安危的要塞。1644年，吳三桂引清兵在此擊敗李自成，使它成了決定天下歸屬之地。清代山海關是陪都盛京（今沈陽）與北京間首要關口，“兩京鎖鑰無雙地，萬裡長城第一關”的名號廣為傳揚。



作為東北和華北兩大區域的連接點，如今，山海關地位仍很重要，且具有象徵性意義。2024年新華指數研究院啟動“新時代東北振興發展力指數”，又稱山海關指數。



“山一程，水一程，身向榆關那畔行。”這是1682年納蘭性德隨康熙出山海關途中所作。榆關即臨渝關，建於隋代，原址距山海關40公裡，明清以來常用來指代山海關。



地處燕山和渤海相接之處，山海關一帶從古到今人來人往，有秦始皇、唐太宗、康熙等帝王，有朝鮮朝天使（燕行使）、東北流人、“闖關東”等群體。芸芸眾生，一代又一代“身向榆關那畔行”，留下許多遺跡、詩文和故事。



東臨碣石，面向大海，山海關如今是5A級景區，屬秦皇島市山海關區。今年夏天，山海關中國長城博物館開館。這個國家一級博物館和山、海、關一起，訴說往事，講述新篇。



東臨碣石 以觀滄海



山海關一帶的往事要從山和海講起，關的事比較晚，最早的地標是碣石。



碣石一名出現很早，《山海經》《禹貢》中都有記載，屬古代“第一批”著名地標。古書表述簡約，碣石的具體位置說法不一，一般認為在今山海關西的昌黎碣石山，也有不同說法，如認為在今山海關東的碣石宮遺址。

