惠民投入做“加法” 多部門協手保障民生

中評社北京8月8日電／據經濟參考報報導，國務院辦公廳印發的《關於逐步推行免費學前教育的意見》日前正式對外公布。8月7日，記者從國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上獲悉，免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園大班兒童，預計今年秋季學期將惠及約1200萬人，全國財政將增加支出約200億元，相應減少家庭支出約200億元。不僅如此，今年以來，各地各部門圍繞社會保障、養老、醫療等民生領域不斷強化協同，持續加大保障力度。



財政部副部長郭婷婷表示，逐步推行免費學前教育是以政府投入的“加法”，實現家庭教育支出的“減法”。保育教育費占家庭學前教育總支出的比重較高，免除費用後，家庭的教育支出將有效降低。



據介紹，為了充分體現政策的普惠性和公平性，此次的免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園大班適齡兒童，既包括公辦幼兒園，也包括民辦幼兒園，既包括城市幼兒園，也包括鄉村幼兒園，讓所有在園就讀的大班兒童都能夠享受到這一政策紅利。



“可以舉個例子，比如，某民辦園的保育教育費收費標準是每個月每人800元，所在地同類型的公辦園收費標準是500元。政策實施之後，在公辦園就讀的大班兒童500元保育教育費全部免除；在民辦園就讀的大班兒童，相應按照500元的標準免除，只要交差額部分，也就是300元。”郭婷婷說。



“推行免費學前教育，解決了人民群眾的所需所盼、保障和改善民生、促進人口長期均衡發展，同時，也促進了教育公平，反映了我國財政公共服務均等化水平的進一步提高，是貫徹落實以人為本、投資於人的具體實踐，為我國實施人才強國、教育強國戰略奠定了重要基礎。”北京國家會計學院副院長李旭紅表示。



在具體部署方面，財政部科教和文化司司長許留慶介紹，目前財政部已經足額安排了中央財政需要承擔的免保育教育費補助資金，將於近日下達。同時，將指導各省結合地方實際，分類細化省域內免保育教育費財政補助標準，盡快制定具體實施方案。



記者瞭解到，遵循經費合理分擔原則，免保育教育費補助資金由中央與地方共同分擔，中央財政拿大頭，對中西部地區也給予政策傾斜。各地統籌安排中央補助資金和自有財力，確保及時足額撥付資金，保障這項惠民政策順利實施。後續，相關部門也將適時研究完善政策措施，讓更多的孩子都能享受到政策紅利。

