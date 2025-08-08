緬甸愛國僑領梁金山為抗戰捐款直至勝利

參觀者在中國人民抗日戰爭紀念館《為了民族解放與世界和平》主題展覽參觀，7月8日攝（圖片來源：新華社） 中評社北京8月8日電／據中國僑網報導，“竊思人生斯世，要做個模範人物。”這既是緬甸愛國僑領梁金山在90歲高齡時寫下的對子孫後輩的告誡，也是他奔波一生的人生總結。

從早年困苦，到他鄉立業，梁金山的成長堪稱艱難。正因如此，當他成為一方巨富後，仍心懷桑梓，不僅平日裡慷慨助人，還出資修橋，便利家鄉與外界往來。抗日戰爭期間，這座橋也成為滇緬公路上的咽喉要塞。



抗日戰爭期間，梁金山發出“國亡即家敗”之呼，為支援抗戰奔走，甚至不惜變賣家產，籌集抗日物資。直至晚年，梁金山仍以一己之身，奔波於家鄉建設。



近日，梁金山之女梁有玲接受採訪，講述心目中的父親，還原梁金山波瀾起伏卻甘於平凡的一生。



奔走他鄉

1882年，梁金山出生於雲南保山的一個小山村，三歲時，他的父親去世，母親只得獨自一人撫養梁金山四兄妹。



母親的辛苦被年幼的梁金山看在眼裡，7歲時，他已經開始上山割馬草，賣給馬隊做飼料，換得微薄收入補貼家用。



臨近邊境，當地人多有外出赴緬甸打工謀生的情形。1900年，18歲的梁金山也為了家中生計，開始赴緬做工。



“他這一路上十分艱辛，幫人趕馬、做碼頭工人、做火車司爐，什麼活計都做，直到最後到了邦海銀廠做礦工。”梁有玲說，在她小時候，父親梁金山常在家中的火塘旁，一邊烤火，一邊給孩子們講他當年的經歷。



她說，在艱難謀生時，父親並沒有自怨自艾，反而吃苦耐勞，用心鑽研每一份工作的技術技巧。在銀廠，梁金山逐漸學會了勘察、采礦、煉銀等技術，又因對工友十分熱心，被選為工頭。

