華裔青少年參加親情中華夏令營溫州大學營

中評社北京8月8日電／據人民日報海外版報導，近日，由中國僑聯主辦，浙江省僑聯、溫州市僑聯、溫州大學聯合承辦的“親情中華·中國尋根之旅”夏令營溫州大學營圓滿閉營。來自英國、意大利、法國等9個國家的華裔青少年，在10天時間裡以文化為鑰、以精神為脈，完成了一場跨越山海的“尋根之旅”。



從非遺體驗到精神傳承，從文化認知到使命擔當，他們在溫州的山海間，讀懂了“文化之根”的厚重、“民族之魂”的堅韌、“使命之夢”的遼闊，更找到了“自信之源”的篤定。



根脈不息



“第一次用螺鈿裝飾胸針時，貝殼碎片在燈光下流轉的光澤，像極了奶奶講過的‘故鄉的星光’。”來自意大利的營員王嘉盈在結營感言中這樣描述非遺體驗的震撼。在溫州，這樣的“文化對話”每天都在發生。



茶藝課上，白茶的清雅與武夷岩茶的醇厚在舌尖綻開；扎染工坊裡，白布在染料中暈出的藍紋，是與老祖宗智慧的無聲對話；蛋畫、香囊、剪紙等非遺代表性項目，讓“指尖技藝”成為連接古今的橋梁。來自意大利的營員金夢琦用“立體畫卷”形容這段經歷：江心嶼詩碑廊前，“池塘生春草”的臨摹笑聲裡，藏著對漢字韵律的初懂；僑文化館中，泛黃的僑批與老照片，讓“祖輩的牽掛”有了可觸摸的溫度。



原來，根從不是地理上的坐標，而是刻在生命裡的文化基因。正如溫州大學華僑學院院長包含麗所言：“這些體驗不是簡單的‘玩耍’，而是把文化基因種進血脈。當孩子說‘茶有熟悉的味道’，那是血脈裡的DNA在回應。”



以行致遠



“溫州人‘七山二水一分田’的生存環境，逼出了敢闖敢拼的韌勁。”在營員們探訪永嘉古村落時，老師講述的先輩故事讓法國營員朱鎧文紅了眼眶。從“背上行囊走出大山”的祖輩，到“洗盤子起步闖世界”的僑胞，先輩們在貧瘠中開辟生路的奮鬥史，成為最生動的“精神課本”。

