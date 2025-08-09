快評：綠營阻比亞迪登台　搞雙標不得人心

中評社快評／近日，綠營連續熱炒大陸電動汽車巨頭比亞迪通過代理商疑似“游說”藍營民意代表的新聞。一時間，大陸汽車銷台恐帶來“資安風險”、“國安隱患”，甚至編造“遙控爆炸”等謠言，充斥島內輿論。有台媒觀點指出，第二波大罷免在即，綠營此舉一手塑造國民黨“買辦”形象，另一手渲染“抗中保台”情緒，可謂一舉兩得。



說實話，從10年多前反服貿開始編造的所謂“洗頭兼洗腦”反中話術，台灣老百姓早就聽膩了、聽煩了。然而，無論是民進黨民代、親綠名嘴的危言聳聽，還是台灣當局對比亞迪銷台的負面表態，都可以看出，綠營顯然沒有汲取大罷免首輪投票慘敗、“反中”罷團內訌加劇的教訓。



有趣的是，近日有台灣視頻博主走進島內一家大型商場時，拍攝到商場裡面小米、OPPO、VIVO、大疆等大陸知名科技品牌的門店內熙熙攘攘、絡繹不絕的景象。不少網友諷刺說，民進黨抓著比亞迪不放，卻無視大陸電子科技品牌在台灣早就擁有龐大市場和“鐵粉”，甚至連“極獨”團體黑熊學院也曾經被發現使用大陸無人機，若按照綠營的標準，台灣豈不是早就“淪陷”了？



近年來不少台灣民眾赴大陸旅遊、參訪時，大陸物美價廉、充滿“未來感”的電動汽車，給他們留下深刻印象。綠營為了意識形態灌輸洗腦，大搞“雙標”，與台灣老百姓對美好生活的向往背道而馳，島內民意的反噬還將繼續著。

