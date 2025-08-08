日方稱美方承諾適時修改關稅行政令

中評社北京8月8日電／新華社援引日本廣播協會、《日本經濟新聞》網站等多家媒體報導，正在美國訪問的日本經濟再生大臣赤澤亮正當地時間7日在華盛頓對記者表示，美方已承諾修改行政令，將日本納入“稅收減輕”對象，並退還7日起疊加徵收的關稅，屆時一併下調對日本汽車及零部件的關稅。



不過，赤澤同時表示修改行政令的時間“由美方判斷”。此間輿論認為，美方是否真的會修改仍存懸念。只能說在這場關稅糾紛中，日方從美方又得到一個口頭承諾。



赤澤此次訪美與美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特等官員會談，確認此前雙方達成協議的內容，包括日本此前輸美商品稅率已達15%以上的不再加徵“對等關稅”，低於15%的商品稅率將被提高至15%。



由於美國“對等關稅”行政令只將歐盟納入“稅收減輕”對象而未提及日本，導致7日“對等關稅”稅率上調後日本部分商品被疊加徵稅。赤澤稱，美方對此表示“遺憾”。美方承諾，將適時修改有關“對等關稅”行政令，屆時將退還因稅率疊加而多徵收的關稅。



赤澤還表示，會談中，日方再次督促美方盡早落實協議中有關汽車關稅內容，盡快將日本汽車及汽車零部件關稅稅率由目前的27.5%降至15%。美方表示，將在修改行政令時納入這一內容，但具體時間未定。



多名日本專家指出，美國關於美日協議的官方公報存在較多遺漏，表達也不準確。貿易談判涉及國家重大利益，應儘量避免口頭協議，不落實到文件上就會出現各自表述不同、後續難以執行的問題。