“愛北京 愛台灣”系列征集活動等你來參加

展播網址：https://www.bjstb.gov.cn/bjtb/ztzk/hdzt83/1346153/8420b5c6-1.html 中評社北京8月8日電／由北京市台辦融媒體中心發起的“愛北京 愛台灣”系列征集活動分為短片、攝影、征文三大類，自2025年元月發起以來，受到兩岸網友高度關注和積極響應。



短片方面，第二屆“京彩台灣”兩岸青年短片征集活動被列入第十五屆北京國際電影節“電影+”系列活動，并登上4月16日的國台辦新聞發布會。活動以“青春共影 攜手同行”為主題，分為“日常光影、未來視界、文化印記、行走畫卷、服務見證”五個單元，鼓勵大家通過鏡頭記錄兩岸多彩生活，運用科技手法或呈現科技讓生活更美好，傳承中華優秀傳統文化，用旅途故事展現祖國大好河山，見證京台融合及服務台胞的方方面面。本屆短片征集參賽台灣青年籍貫遍布島內各縣市，所有參賽者中35歲以下作者占比近八成，主辦方攜手影視燈光器材大廠Aputure愛圖仕為短片征集提供了總價值10萬元的獎品。歡迎兩岸青年積極准備、踴躍參加2026年元月開始的第三屆“京彩台灣”兩岸青年短片征集活動，拿到心儀大獎。



攝影方面，圍繞“寶島台灣”“人文北京”“京台交流”三大主題開展征集，截止6月底已收到投稿作品400餘件。在北京，千年古都的紅墻金瓦、雕梁畫棟，現代都市的活力四射、燈火輝映；無論是文化古跡、還是現代建築，無論是傳統美食、還是時尚購物；鏡頭中的北京，傳統與現代交織，歷史與時尚并存，無窮魅力定格在方寸之中。在台灣，充滿閩南鄉土氣息的市井煙火，隨處可見的百年文化古跡；日月潭的湖光山色，阿裡山的森林雲海；富有海島風情的旖旎風光，正像歌裡唱的那樣：陽光、沙灘、海浪、仙人掌，還有一位老船長……用鏡頭記錄生活、定格美好，用歡笑詮釋兩岸一家親、京台心連心。一張張照片，記錄下京台交流的精彩瞬間，展現文化傳承、傳遞兩岸情誼，成為民衆心中永恒的紀念。攝影展在第二屆海峽兩岸中華文化峰會、2025兩岸青年峰會期間展出并廣受好評。攝影征集長期有效，期待兩岸愛好攝影的朋友們積極參與，讓更多的兩岸民衆通過鏡頭看到彼此，借由鏡頭開啓心的交流。



征文部分，“京台心故事”層出不窮，投稿者中既有老年人回憶曾經的兩岸情緣，也有初中生圍繞台北故宮博物院的藏品妙筆生花，還有文學愛好者圍繞台灣作家或作品、兩岸的節日及地名等展開探究，字裡行間都透出對寶島的熱愛、對兩岸民衆共享更美好生活的憧憬。



期待兩岸青年朋友們一起參與征集，用實際行動詮釋愛北京、愛台灣！

