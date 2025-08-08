美國高關稅是“撿了芝麻丟了西瓜”？

中評社北京8月8日電／連日來，不少美國智庫、媒體和學者指出，美國政府宣稱高關稅能夠給美國帶來鉅額關稅收入，卻無視關稅的實際繳納者是美國進口商和消費者這一事實。越來越多分析顯示，高關稅給美國經濟帶來的傷害遠超關稅帶來的收入，此舉實為“撿了芝麻丟了西瓜”。



新華社報導，美國商務部長盧特尼克7日接受記者採訪時表示，隨著“對等關稅”生效，預計美國每月將“入賬”至少500億美元的關稅收入。他說，此前一個月，美國已因新的關稅措施獲得300億美元收入。



美國總統特朗普當天也在社交媒體發帖，稱“數十億美元的資金將開始流入美國”“關稅正以我們想象不到的水平流入美國”。



然而，一些投資分析師和智庫看到的美國經濟圖景，與美國政府的描述完全不同。



投資機構動態經濟戰略公司首席執行官約翰·席爾瓦表示，今年4月初，美國頒佈“對等關稅”以來，企業招聘停滯，通脹壓力上升，顯示經濟生產力正在下降，企業無法維持此前支付給僱員的實際工資水平。“這都是美國政府行動產生的後果。”



長期跟蹤美國關稅政策影響的耶魯大學預算實驗室7日發佈最新報告顯示，隨著美國關稅政策進一步調整，其平均有效關稅稅率目前已達到18.6%，是1933年以來最高水平。報告說，美國政府今年以來實施的各類關稅措施將導致該國物價水平短期內上漲1.8%，相當於平均每戶家庭損失2400美元。



報告說，關稅政策對服裝和紡織品價格的影響尤為嚴重。鞋類價格短期內將上漲39%，服裝價格將上漲37%。從長期來看，這兩類商品價格將分別上漲19%和18%。



報告預計，受關稅政策拖累，美國實際國內生產總值增速今明兩年將分別下降0.5個百分點。另外，關稅政策將導致美國失業率到今年年底上升0.3個百分點。到2026年年底，失業率將上升0.7個百分點。

