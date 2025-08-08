國防部新聞發言人就近期涉軍問題答記者問

中評社北京8月8日電／中國國防部新聞發言人蔣斌8日就近期涉軍問題答記者問。



解放軍和武警部隊開展防汛搶險救災行動



有記者問，近日，華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害。解放軍和武警部隊官兵迅速投入防汛搶險救災任務。請發言人進一步介紹有關情況。



蔣斌說，人民至上、使命必達。解放軍和武警部隊官兵堅決貫徹落實習近平主席關於防汛救災工作重要指示精神。截至目前，累計出動解放軍和武警部隊1.9萬餘人次、車輛和工程機械2000餘台次，組織民兵3.2萬餘人次，在8個省份13個區（縣）開展防汛搶險救災行動，協助搜救轉移安置群眾、運送救災物資、巡護加固堤壩、搶通道路等。全軍部隊將堅決完成黨和人民賦予的使命任務，全力保障人民群眾生命財產安全。



血的教訓不容忘卻 歷史悲劇不能重演



有記者問，近期國內有多部反映二戰歷史的電影上映，像《南京照相館》《東極島》等。請問發言人有何評論？



蔣斌說，二戰期間，日本軍國主義發動侵略戰爭，犯下罄竹難書的罪行，給中國和世界人民帶來深重災難。今天，越來越多的人通過影視等途徑瞭解到日本軍國主義滅絕人性的殘暴，以及中國和世界人民聯手反抗日本法西斯的英勇鬥爭，更深刻地認識到和平來之不易。越來越多的國際友人主動將手中掌握的揭露侵華日軍暴行的歷史證據無償捐獻出來、公諸於世。在鐵證面前，任何歪曲二戰歷史、美化侵略戰爭的企圖都不可能得逞。



他表示，血的教訓不容忘卻，歷史悲劇不能重演。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中國軍隊將傳承和弘揚偉大抗戰精神，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益。

