社評：菲律賓涉台狂言暴露投機本質

中評社香港8月9日電（評論員 楊流昌）據報導，菲律賓領導人在訪問印度期間拋出涉台危險言論，聲稱“若中美在台海對抗，菲因地理鄰近‘無法置身事外’”“需撤離在台菲公民故必須介入”。這番話看似冠冕堂皇，實則是將“地理鄰近”“僑民利益”，異化為干涉中國內政的藉口，本質上是菲律賓在美國慫恿下，企圖以“小國攪局”姿態挑戰中國核心利益的又一場政治表演。



“地理鄰近”不是染指他國內政的“通行證”



菲律賓的邏輯荒謬得令人發笑。試問：世界上有多少國家與中國隔海相望？日本、菲律賓、越南等國均與中國存在海上相鄰，難道僅憑“距離近”就能對中國的主權事務指手畫腳？更諷刺的是，菲律賓自身領土中的巴拉望島與中國南沙群島部分島礁直線距離不足200公里，但這從未成為菲律賓主張南海主權的“法理依據”——國際法早已明確，領土主權歸屬需以歷史事實和國際法為基礎，而非簡單的地理遠近。



至於“在台菲公民”的問題，更顯菲方的小算盤。台灣自古以來就是中國領土，所謂“在台菲公民”本質上是身處中國領土的外國居民。中國政府始終依法保護所有在華外國人合法權益，包括菲方人員的安全。但菲律賓卻將此曲解為“必須介入台海的理由”，實則是企圖用“人道主義”包裝干涉意圖，為其未來可能的軍事挑釁預埋藉口。這種邏輯若被縱容，任何國家都可借“僑民”“航行自由”等名義介入他國內政，國際秩序將淪為“弱肉強食”的叢林。

