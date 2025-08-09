美專家：中國擴核武庫增加美干預台海複雜性

美國智庫國防優先從十個方面分析影響美中在台海可能核升級的因素 中評社華盛頓8月8日電（記者 余東暉）美國專家指出，無論中國擴大核武庫的動機是什麼，更加重要的現實是，中國核武庫的擴大極大地加劇美國試圖干預台海情勢的複雜性。如果美中在台海衝突中有限使用核武器，中方擁有美方更廣泛的潛在打擊目標，美方未必是主動升級核戰的更大受益方。



華府智庫“國防優先”非常駐研究員斯威尼（Mike Sweeney）最新提出十個問題，探討了美中可能影響在台海衝突中有限使用核武器的關鍵因素，以期提高人們對台灣衝突升級風險的認識，避免核升級黑暗前景成為現實。斯威尼長期從事安全問題的研究，曾經為五角大樓做過專題分析。



斯威尼首先提出第一個問題是：美中若在台海發生衝突，會是有限戰爭嗎？答案似乎是不言而喻的，但他強調，關鍵因素是中美兩軍是否發生直接的大規模衝突。一旦美中兩軍開始互相厮殺，維持對衝突範圍的默契限制將變得越來越困難。戰爭持續的時間越長，對北京和華盛頓的生存威脅就越大，演變為全面戰爭的可能性增加。隨之而來的風險是，雙方都可能將使用核武器視為可行的選擇，即使在衝突爆發前並非如此。



問題二：有限核使用與有限戰爭相容嗎？斯威尼指出，在台海衝突中，首先中國擁有成熟和擴大的核力量，其次台灣地位對中國而言甚至是生死攸關的問題。在大國之間直接重大衝突的激烈程度下，核戰失敗是否比常規戰爭失敗更難接受？答案會變得更加模糊，對核武器使用的約束在決策者的腦海中也會變得靈活多變。