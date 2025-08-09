特朗普政府對哈佛數億美元專利權發出威脅

中評社北京8月9日電／新華社援引美國媒體8日報導，特朗普政府當天再向哈佛大學施壓，稱將全面審查聯邦政府資助的哈佛大學科研項目，此舉意味著哈佛價值數億美元專利所有權受到威脅。



據美國《政客》雜誌報導，美國商務部正啟動審查，評估哈佛通過聯邦政府資助的科研撥款所獲得的知識產權。報導援引一位政府高級官員的說法稱，此次審查將依據1980年《拜杜法案》賦予的權限展開，可能導致聯邦政府收回大學專利所有權，或向第三方授予專利許可。



報導稱，美國商務部長盧特尼克在致哈佛大學校長艾倫·M·加伯的一封信中說，哈佛必須確保由聯邦資金產生的知識產權符合《拜杜法案》及其相關法規要求，並遵守與聯邦政府的合同協議，從而讓美國公眾最大程度受益。



商務部要求哈佛大學在9月5日之前向政府提交一份由聯邦資助科研撥款產生的全部專利清單，以及能夠證明其遵守聯邦規定和合同協議的信息。



對此，哈佛大學一名發言人稱，此舉是哈佛“又一次因捍衛自身權利與自由而遭到針對的報復行動”。這位發言人表示，哈佛的技術和專利有助於拯救生命、重塑行業，學校致力於遵守所有有關聯邦資助科研成果專利申請的聯邦法律。



《拜杜法案》允許大學、非營利機構和企業將由聯邦政府資助的科研成果所產生的專利權和其他知識產權保留在自己手中，而不是自動歸聯邦政府所有，旨在鼓勵科研成果商業化。但政府保留“介入權”，在某些情況下可以強制收回專利、或強制要求將專利授權給其他方。



自今年1月特朗普再次入主白宮以來，美國政府要求國內一批知名高校調整政策，根除所謂的“反猶主義”，廢除向少數族裔傾斜的招生政策等，否則其資金將被削減。哥倫比亞大學和布朗大學日前已與政府達成和解。哈佛大學、康奈爾大學、加州大學洛杉磯分校等仍在與政府談判。