關稅20%＋N　藍批綠：繼續騙、一直騙

中評社台北8月9日電／美國對等關稅8月7日正式上路，“經濟部”昨晚間證實，美國對等關稅大多數國家都是採“疊加方式”計算，因此台灣須在原本的20%，“再加上該貨品原有稅率”。對此，國民黨發言人鄧凱勛今日指出，綠委王世堅過去的名言“獨騙騙不如眾騙騙”恰好完美貼合執政黨面對關稅風暴的行為，“擠牙膏式的吐實，讓產業界完全無所適從”，若執政黨把放在大罷免的精力，用在規劃佈局、輔導產業，如今民眾就不會如此手足無措。



中時新聞網報導，針對台灣面臨關稅風暴，鄧凱勛今日於臉書發文表示，“經濟部”證實，台灣的關稅不只20%，還必須再加上該貨品原有的最惠國稅率，以及任何反傾銷或反補貼稅“這個‘20+N’的真相，政府第一時間不敢攤開說明”，擠牙膏式的吐實，讓產業界完全無所適從。



有關美國總統特朗普擬對晶片、半導體課徵100%關稅，鄧凱勛也指出，當時朱立倫第一時間就發聲表達台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，“但民進黨公職及側翼洗版股市表現良好，企圖營造產業不受影響的假象”，實際上台灣有好幾萬人卻面臨失業危機，產值損失恐超過 1.6%。



鄧凱勛也說，王世堅過去有句名言“獨騙騙不如眾騙騙”，而此話恰好可以完美貼合執政黨面對關稅風暴的行為，騙的過就蒙混過關，騙不過就網軍洗地，“繼續騙、一直騙、一路騙、一起騙！”



鄧凱勛更批，賴清德持續騙出新高度，“只怕最後連自己都騙倒，渾然不覺台灣人民對賴的不滿早已沸騰”，而府院黨團若早把大罷免的精力，放在規劃全球佈局、輔導產業，如今的台灣人民就不會如此手足無措。