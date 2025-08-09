賴政府稱關稅致4萬人失業　網友酸：4萬＋N

中評社台北8月9日電／美國總統特朗普關稅政策影響全球，半導體更是重中之重，更有不少產業擔心受到這波衝擊。國民黨發言人楊智伃昨日說，連“行政院”都承認，美國20%對等關稅生效後，約4萬2000人面臨減薪、失業，產值損失1.6%以上，“這不是唱衰，而是每分每秒都在發生的事”、“對台灣半導體產業鏈更是長期嚴重的打擊”。對此，批踢踢也有網友質疑，“是不是少算一個零”、“影響的人數可能少算2個零”。



中時新聞網報導，楊智伃昨在臉書指出，政府到現在衹有黑箱、衹有賣台，沒有任何產業指引，沒有任何應對計劃，一天的股價就決定台灣的經濟嗎？那產業呢？勞工呢？無薪假呢？“行政院”自己都承認，美國20%對等關稅一旦生效，約4萬2000人 面臨減薪、失業，產值損失1.6%以上！這不是唱衰，這是每分每秒都在發生的事！對台灣半導體產業鏈更是長期嚴重的打擊！她認為，不管是“製造能力外流”高階製造轉往美國，本地工廠被降為備援，衝擊台灣就業與GDP，整體產業鏈的打擊、中上游廠商受損，許多未設廠產業鏈面臨課稅與轉單危機，而這些不是“唱衰”，而是確確實實、步步逼近的“國安”、經濟危機。



而不只藍營質疑，在批踢踢上也有不少網友提出看法，紛紛表示“一個暫時性政府，可憐哪”、“4萬人失業？應該40萬吧”、“以現在關稅的條件應該不只4萬…”、“怎麼可能衹有4萬”、“這題我會算，4萬+N”、“4萬，搞笑吧”、“那個可能少個0哦”、“才4萬？”