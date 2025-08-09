藍委轟賴政府對美談判　層層陷阱越拆越可怕

中評社台北8月9日電／“行政院”經貿談判辦公室昨晚表示，美國關稅的稅率是原有最惠國待遇關稅再疊加20%暫時性對等關稅稅率，引發議論。國民黨“立委”許宇甄9日抨擊，“賴政府”對美談判宛如一顆健達出奇蛋，外殼包裝看似甜美，號稱能帶來“國家利益”的驚喜，打開卻全是陷阱與“賣國”條款，且層層相套，越拆越可怕。她批評，美國對台採取的對等關稅是多重成本的疊加陷阱，卻遭賴清德刻意模糊。



中時新聞網報導，許宇甄表示，賴清德在8月1日記者會上不敢正面交代實際內容，只反覆空喊談判四原則，當媒體追問具體談判框架與交換條件時，更以“保密協議”推託，缺乏風險評估、因應策略、“國會”報告與社會溝通，黑箱程度可謂“黑到發亮”。她形容，政府一路瞞騙，讓全民彷彿被捲入國際詐騙案，台灣正被推向出售的邊緣，最終只剩空殼。



她批評，賴清德上任以來用人唯親，將“國家”大事交給缺乏專業能力的政客與酬庸人馬，導致政策失序、治理混亂，政府精力耗在黨派鬥爭、利益輸送與政治算計，把私人圈子凌駕“國家”利益之上，正將台灣推向萬丈深淵。



許宇甄質疑，“賴政府”不敢說清“關稅疊加”的真相，是否因其中藏有更多不敢曝光的秘密承諾。她指出，特朗普聲稱台積電將在美投資3000億美元，是否也是疊加或誇大數字；若連投資金額都可任意包裝，對美談判中的對等關稅與附帶條款，是否同樣虛構。



許宇甄懷疑，談判交換條件中是否涉及核心產業讓步，包括美國農產品、基改食品、汽車進口大幅降稅，或犧牲台灣科技自主與製造能力，但“賴政府”以“保密”為由拒絕說明，形同將全民排除在外，把主權當籌碼進行黑箱拍賣。



許宇甄強調，真正的民主政府應在重大談判前公開討論、廣納專業意見、向“國會”與人民負責，而非等到既成事實才要全民承擔後果；“賴政府”卻反其道而行，把人民信任視為可消費的資本，將“國會”監督當成累贅，把輿論質疑視為噪音。



許宇甄警告，若賴清德持續執政，台灣將在一次次黑箱與失職中被掏空，經濟安全、產業命脈與國際談判籌碼將逐步流失，這已不是單純的執政失能，而是政治權力與利益結構合謀下的危局。產業已經等不及，賴清德應召開“國是會議”，邀集朝野、縣市政府、產業與勞工，共同集思廣益，面對這場國際挑戰。