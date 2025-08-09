關稅疊加　黃國昌嗆行政部門用黑箱欺瞞社會

中評社台北8月9日電／美國對等關稅8月7日正式上路，“行政院”經貿談判辦公室昨晚表示，美國隊等關稅是採“疊加”計算方式，引發各界議論。民眾黨主席黃國昌批評，行政團隊從未清楚告訴民眾是20%加上既有關稅，希望賴清德誠實面對“國人”，至今仍以“暫時性關稅”矇騙，無法解決問題，過程更是衹有黑箱。



中時新聞網報導，黃國昌9日指出，過去數月人民關注高關稅議題，政府不僅對外談判失據，在台灣更未履行資訊公開與報告責任，“沒有最黑箱，衹有更黑箱”。4月公布的“暫時性關稅”有明確截止日期，且清楚告知是原稅率往上疊加；不過8月公布的新稅率，行政團隊始終隱匿關鍵資訊，不論是在“立院”報告，或他主持黨團協商、要求“行政院長”到“立院”說明時，始終未正面告訴民眾是20%加上既有關稅，直到昨晚才透過媒體放話釋出重大訊息，面對產業與勞工衝擊卻用蓋牌方式應對。



對於民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤批評他“不懂裝懂”。黃國昌反擊，行政部門用黑箱欺瞞社會，執政黨“立委”還護航洗地，不僅角色認知錯亂，更顯示行政、立法部門的集體墮落。



另針對“中央政府”總預算案“釋憲”，“憲法法庭”日前已受理，黃國昌回應，這次並非首例，過去也有其他案件，但“憲法法庭”如今是否仍受人民信賴，抑或淪為民進黨御用打手，公民社會已清楚傳達不信任的訊號。“行政院”發言荒腔走板，彷彿太上皇機關，公然對“憲法法庭”下指導棋。



黃國昌指出，“憲法法庭”的運作很簡單，只要賴清德願與在野黨坦率交換意見，提名獨立敢言、具“憲法”意識的大法官，而非唯命是從的政治附庸，才是解決問題之道。這段時間外界已提出許多誠懇建議，但若執政者不改專斷封閉的心態，仍一味排斥與打壓不同立場，台灣民主將陷入更大危機。