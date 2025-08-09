美對台“疊加關稅”　凌濤轟“賴政府”無能

中評社台北8月9日電／美國對等關稅上路後，日本稅率為15%，但卻出現美方疊加原先稅率的狀況，引發一片震撼；在野黨“立委”也關注台灣是否也採取相同的疊加模式，“行政院”經貿談判辦公室昨（8日）晚間則證實，稅率是“原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率”。國民黨智庫副執行長凌濤今日批評，“賴政府”遮遮掩掩，黑箱、保密、蓋牌，“蓋掉的是台灣產業的活命生機”。



中時新聞網報導，面對美國對台關稅的衝擊，凌濤指出，衝擊遠比政府告訴我們的更嚴重，當民進黨政府、黨團幹部吳思瑤還在用單日股價波動粉飾太平，與側翼出征在野黨，營造產業一片榮景的假象時，經貿辦終於不堪壓力，吐露了事實，真相是，所謂的20%關稅只是“基本門檻”，經貿辦承認，除了這20%，還需疊加該貨品原有的最惠國稅率。以台灣出口主力的工具機為例，實際稅率是“20% + 4.7% = 24.7%”，還拋下一句“早就說明”，全網炸鍋，到底還有哪些未爆彈沒有揭露？



凌濤續指，先前“行政院”評估，將有4.2萬人面臨減薪、失業，產值損失超過1.6%，如今要嚴正質問“賴政府”，這個早已令人憂心的數字，是否計入了“疊加後”的真實稅率？實際衝擊究竟有多大？請給人民一個交代！看看鄰國，足以說明民進黨對外談判的無能，日本同樣面臨關稅問題，他們政府的第一時間是“強力向美方抗議”，而美方也承認疏失、承諾修正。反觀台灣，面對毀滅性的“20%+”關稅，產業哀鴻遍野，我們的政府為產業做了什麼？請問賴清德、“經濟部”、經貿辦，你們向美方表達最強烈的抗議了嗎？還是雙手一攤，要產業自己吞下去？



最後，凌濤表示，國民黨要求“賴政府”，立刻停止內鬥與口水戰，立即提出“關稅衝擊應對方案”，並具體說明補助、減稅等中小企業密切關心的措施。同時應儘速評估普發現金，促進內需，並且緩解民生壓力。



針對美對台關稅是否也採取“疊加模式”，經貿辦昨（8日）說明，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率；而依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，台灣關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。