快評：闖進台大抓人　綠色恐怖肆無忌憚

中評社快評／台灣大學學生會8日發表新聞稿，抗議台“移民署”便衣人員擅自闖入台大校園抓人。校方解釋是“移民署”查緝非法外籍勞工，並非針對學生或教職員，所以未知會學校。“移民署”則回應，查察作業未事先聯繫校方，引發校園疑慮，對此深表歉意。



根據台大學生會描述，“移民署”便衣人員光天化日之下追趕、攔停、呵斥行經校園的民眾，迫其在公眾場合大聲報出身分證號，亦在未取得同意情況下，使用平板拍照掃描其正臉，令民眾明顯受到驚嚇，也造成師生人心惶惶。這是在自詡“自由民主”的台灣社會，不可想象的場景，如今卻成為現實。



正所謂“上樑不正下樑歪”。隨著民進黨大權獨攬，無論是台“移民署”粗暴對待外勞、陸配，台警方濫用“社會秩序維護法”拘捕、約談在網上批評諷刺民進黨的網民，還是檢調單位以“觸犯反滲透法”為由搜查、起訴赴大陸交流參訪的基層民眾，島內執法機關荒腔走板的行為，令民眾對“綠色恐怖”的畏懼和憤怒不斷加深，卻又無可奈何、敢怒不敢言。



諷刺的是，“移民署”便衣闖入台大野蠻執法事件，若放在國民黨執政、民進黨在野的年代，結果絕不是學生團體、校方、官方發幾篇新聞稿，就會草草收場。換作過去，民進黨必定會炒作輿論，並利用學生團體衝在第一線，向校方、官方施加巨大壓力，甚至會喊出校長、“教長”、“署長”乃至更高官員道歉、下台。



然而時過境遷，“綠色恐怖”既具有威懾性，也具有滲透性。面對“移民署”踐踏校園自主的粗暴行為，早就被綠營深度控制的學生團體，只剩下軟綿綿的幾聲抗議了。

