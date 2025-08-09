歐美“餐巾紙協議”被批“獎勵壞行為”

中評社北京8月9日電／美國所謂“對等關稅”日前生效。在此之前，歐盟與美國達成一項頗具爭議的貿易協議。不少專家學者認為，該協議內容不清晰、執行困難，給今後歐美貿易摩擦埋下隱患。



新華社報導，“餐巾紙協議！”在韓禮士基金會貿易政策主管德博拉·埃爾姆斯看來，這份歐美貿易協議的耐久性可能跟餐巾紙差不多，其內容模糊程度也如同隨手寫在餐巾紙上的字跡一般。



德國雅克·德洛爾中心地緣經濟政策研究員亞瑟·萊希特哈默表示，歐美對協議執行細節爭執不休，顯示出協議的“草率和混亂”。“這實際上算不上協議，只是個聲明，或一項非正式的諒解。”



歐盟委員會前貿易官員讓-呂克·德馬爾蒂警告說，美國政府在履行貿易協議方面記錄“並不良好”。他說，2018年美國政府曾與歐盟達成一項不包含農產品的關稅安排，但美國幾個月後就反悔，要求加入農產品。“即使之前公開發表過聯合聲明，也沒什麼用。”



德馬爾蒂說，對於歐盟而言，接受一項還有很多事項需要談判的“協議”，“不是一個好辦法”。



法國巴黎政治學院兼職講師亞歷山大·赫斯特日前在英國《衛報》撰文評價歐美貿易協議：“歐盟這個‘龐然大物’，為什麼在美國面前畏首畏尾？”他說，歐盟對美“經濟籌碼”比其他經濟體更多，一旦採取反制措施將給美國造成重大衝擊。但在現實中，歐盟卻把美國看成是“一個需要安撫的任性朋友”，任由美國把歐盟視為“軟弱天真、可以操縱利用”的一方。



新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級訪問學者史蒂芬·奧爾森撰文指出，特朗普政府上台前，美國貿易加權平均關稅稅率為2.2%，如今美國對歐盟關稅稅率提升至15%，卻被一些歐洲政客視為一種“勝利”，因為另一種選擇是30%。當前，美國的貿易政策已經偏離了戰後的原則和實踐。

